Джулиус Рэндл травмировал голеностоп в пятом матче с «Кливлендом»

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Джулиус Рэндл Карис Леверт Баскетбол

Звездный форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл повредил голеностоп в пятом матче серии с «Кливлендом» (106:95, 4-1).

В концовке первой половины Рэндл пытался заблокировать бросок защитника «Кавс» Кариса Леверта, но неудачно приземлился на ногу оппонента . Баскетболист упал на паркет и схватился за лодыжку.

Главный тренер команды Том Тибодо заявил, что Рэндл пройдет обследование уже завтра.

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