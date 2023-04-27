Джулиус Рэндл травмировал голеностоп в пятом матче с «Кливлендом»
Звездный форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл повредил голеностоп в пятом матче серии с «Кливлендом» (106:95, 4-1).
В концовке первой половины Рэндл пытался заблокировать бросок защитника «Кавс» Кариса Леверта, но неудачно приземлился на ногу оппонента . Баскетболист упал на паркет и схватился за лодыжку.
Главный тренер команды Том Тибодо заявил, что Рэндл пройдет обследование уже завтра.
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