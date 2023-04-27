«Мы же в воскресенье играем. Делай свою работу нормально». Батлер поправил журналиста, который неправильно назвал дату матча с «Никс»
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер скорректировал журналиста, неправильно назвавшего дату первого матча с «Нью-Йорком».
Журналист: «Что вы можете рассказать о «Майами», сидя здесь, обыграв чемпионов регулярного чемпионата и готовясь к попаданию на национальное телевидение в Madison Square Garden в субботу?»
Батлер: «Мы же в воскресенье играем».
Журналист: «Да, простите».
Батлер: «Посмотри на себя. Делай свою работу нормально».
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(Посмотрел, нет, не токсик, там искорки стёба в глазах были у Джимми) И он вроде сказал: Попался! (Да поправят меня англоговорящие товарищи)