«Мы же в воскресенье играем. Делай свою работу нормально». Батлер поправил журналиста, который неправильно назвал дату матча с «Никс»

Звездный форвард « » скорректировал журналиста, неправильно назвавшего дату первого матча с « ».

Журналист: «Что вы можете рассказать о «Майами», сидя здесь, обыграв чемпионов регулярного чемпионата и готовясь к попаданию на национальное телевидение в Madison Square Garden в субботу?»

Батлер: «Мы же в воскресенье играем».

Журналист: «Да, простите».

Батлер: «Посмотри на себя. Делай свою работу нормально».

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