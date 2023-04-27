«Мы же в воскресенье играем. Делай свою работу нормально». Батлер поправил журналиста, который неправильно назвал дату матча с «Никс»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер скорректировал журналиста, неправильно назвавшего дату первого матча с «Нью-Йорком».

Журналист: «Что вы можете рассказать о «Майами», сидя здесь, обыграв чемпионов регулярного чемпионата и готовясь к попаданию на национальное телевидение в Madison Square Garden в субботу?»

Батлер: «Мы же в воскресенье играем».

Журналист: «Да, простите».

Батлер: «Посмотри на себя. Делай свою работу нормально».

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6 комментариев

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Mit_Sam
Надо видео посмотреть, в текстовом варианте Джимми «токсик» Батлер прям)
(Посмотрел, нет, не токсик, там искорки стёба в глазах были у Джимми) И он вроде сказал: Попался! (Да поправят меня англоговорящие товарищи)
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+2
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Archer_Great
Ответ Bartez1986
если человек ошибся в датах, это не значит, что он плохо делает свою работу
работа журналиста кроется именно во внимании к деталям, а дата матча - это капец какая важная деталь для спортивного обозревателя)
+1
0
+1
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Bartez1986
если человек ошибся в датах, это не значит, что он плохо делает свою работу
+3
-3
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Денис Кёнигсберг
А если Хит доберутся до финала, Тайлер уже должен восстановиться? Вроде до 6 недель говорили
0
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