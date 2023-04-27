Донован Митчелл: «Никс» переиграли нас»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл отдал должное «Нью-Йорку», который «переиграл» его команду в серии первого раунда плей-офф (4-1).

«В этом сезоне мы многого добились, но то, что все закончилось таким образом, кажется неправильным.

Я горжусь каждым игроком в этой команде, тренерским штабом и всеми остальными. Но «Никс» переиграли нас. Нужно отдать должное тем, кто это заслуживает. Вот и все», – сказал Митчелл.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Митчеллу Бронсон теперь в кошмарах будет приходить и средний через него кидать. В прошлом плей-офф он ведь тоже был главным виновником раннего рыболовного сезона Доновона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
володька трынкин
Джимми Хокинс. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер очень мягкий.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nba2015
Не просто переиграли, а переиграли по всем статьям: коучинг - лучше, Брансон в качестве лидера нападения играл лучше, подборы на щитах, особенно в нападении - съели, скамейка - лучше. Настрой на ПО и игра в гостях - тоже на другом уровне. И это при том, что Рэндл с травмой, не на 100%.
Кле в следующем сезоне по всем этим статьям нужно прибавлять, я бы начал с более подходящего для ПО тренера, особенно в атаке. Непонятно, что вообще там Уолтон целый год делал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий