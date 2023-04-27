Донован Митчелл: «Никс» переиграли нас»

Атакующий защитник « » отдал должное « », который «переиграл» его команду в серии первого раунда плей-офф (4-1).

«В этом сезоне мы многого добились, но то, что все закончилось таким образом, кажется неправильным.

Я горжусь каждым игроком в этой команде, тренерским штабом и всеми остальными. Но «Никс» переиграли нас. Нужно отдать должное тем, кто это заслуживает. Вот и все», – сказал Митчелл.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую