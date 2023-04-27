Донован Митчелл: «Никс» переиграли нас»
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл отдал должное «Нью-Йорку», который «переиграл» его команду в серии первого раунда плей-офф (4-1).
«В этом сезоне мы многого добились, но то, что все закончилось таким образом, кажется неправильным.
Я горжусь каждым игроком в этой команде, тренерским штабом и всеми остальными. Но «Никс» переиграли нас. Нужно отдать должное тем, кто это заслуживает. Вот и все», – сказал Митчелл.
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Кле в следующем сезоне по всем этим статьям нужно прибавлять, я бы начал с более подходящего для ПО тренера, особенно в атаке. Непонятно, что вообще там Уолтон целый год делал.