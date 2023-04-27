Адам Сильвер: «Решение «Селтикс» отстранить Име Удоку на год было справедливым»

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер объяснил, почему лига не стала вмешиваться в ситуацию с бывшим главным тренером «Бостона» Име Удокой.

«У нас был доступ к расследованию «Селтикс».

«Селтикс» решили, что Удока должен быть отстранен от работы на год. Мы рассмотрели это решение и пришли к выводу, что в данных обстоятельствах оно справедливо.

Затем, когда другие команды — и это были не только «Рокетс» — спросили нас, сможет ли Удока тренировать в следующем сезоне, мы сказали, что сможет», – заявил Сильвер.

Перед началом сезона-22/23 «Бостон» отстранил Удоку от работы на весь сезон после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы).

На днях «Хьюстон» достиг договоренности о подписании Удоки на должность главного тренера.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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4 комментария

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Tim Timson
про Марка Джексона клубы не спрашивали вас?)
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Holo Dilnick
Никак не могу понять, к чему это примечание про грубость в каждой новости про Удоку? Он ей грубил до того как отчпокать или после?
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Evgeniy 72
Видимо не всем разрешено подписывать Удоку, тому же Бруклину отказали. Теперь он подписался с Хьюстоном, даже не дожидаясь окончания серии Милуоки, или Филы.
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8gys799mjk
Ответ Tim Timson
про Марка Джексона клубы не спрашивали вас?)
Там ситуация совсем другая, но да, ты прав)
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