Адам Сильвер: «Решение «Селтикс» отстранить Име Удоку на год было справедливым»
Комиссионер НБА Адам Сильвер объяснил, почему лига не стала вмешиваться в ситуацию с бывшим главным тренером «Бостона» Име Удокой.
«У нас был доступ к расследованию «Селтикс».
«Селтикс» решили, что Удока должен быть отстранен от работы на год. Мы рассмотрели это решение и пришли к выводу, что в данных обстоятельствах оно справедливо.
Затем, когда другие команды — и это были не только «Рокетс» — спросили нас, сможет ли Удока тренировать в следующем сезоне, мы сказали, что сможет», – заявил Сильвер.
Перед началом сезона-22/23 «Бостон» отстранил Удоку от работы на весь сезон после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы).
На днях «Хьюстон» достиг договоренности о подписании Удоки на должность главного тренера.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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