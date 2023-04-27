Адам Сильвер: «Решение «Селтикс» отстранить Име Удоку на год было справедливым»

Комиссионер НБА Адам Сильвер объяснил, почему лига не стала вмешиваться в ситуацию с бывшим главным тренером « » .

«У нас был доступ к расследованию «Селтикс».

«Селтикс» решили, что Удока должен быть отстранен от работы на год. Мы рассмотрели это решение и пришли к выводу, что в данных обстоятельствах оно справедливо.

Затем, когда другие команды — и это были не только «Рокетс» — спросили нас, сможет ли Удока тренировать в следующем сезоне, мы сказали, что сможет», – заявил Сильвер.

Перед началом сезона-22/23 «Бостон» отстранил Удоку от работы на весь сезон после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы).

На днях « » достиг договоренности о подписании Удоки на должность главного тренера.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри