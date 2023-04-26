Име Удока заработает в «Хьюстоне» 28,5 млн долларов за 4 года

Теги Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

Контракт нового главного тренера «Хьюстона» Име Удоки рассчитан на 4 года, за которые он заработает 28,5 миллиона долларов, сообщает The Houston Chronicle.

За сезон-2023/24 45-летний специалист получит 6,75 млн долларов. Зарплата с каждым сезоном будет расти на 250 000 долларов и достигнет 7,5 млн в сезоне-2026/27.

Контракт предыдущего главного тренера «Рокетс» Стивена Сайласа был подписан на три года с опцией продления еще на год, которой клуб в итоге не воспользовался.

В прошлом году Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел «Бостон» до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4). Перед началом сезона-22/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы). «Селтикс» Удоки показывали самую высокую защитную эффективность в лиге и были в Топ-10 по эффективности атаки.

В услугах Удоки также был заинтересован «Торонто». Однако специалисту больше понравился вариант работы с молодежью «Рокетс» (клуб имеет шанс получить первый пик драфта-2023).

На пост главного тренера «Рокетс» также претендовали бывший тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и бывший тренер «Шарлотт» Джеймс Боррего.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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6 комментариев

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Казимир Стыцько
Норм потрахался в Бостоне 👍
+15
0
+15
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Mikael Rikhard
Ответ Fazy10
интересно будет посмотреть , что выйдет из Хьюстона , молодёжь интересная
безголовая там молодёжь
+8
-1
+7
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Fazy10
интересно будет посмотреть , что выйдет из Хьюстона , молодёжь интересная
+2
0
+2
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Алексей Ильин
Ответ Казимир Стыцько
Норм потрахался в Бостоне 👍
Теперь будет отжигать в Техасе 😎
Авось Харден еще подвалит..
+1
0
+1
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Дмитрий Авдеев
Ответ Mikael Rikhard
безголовая там молодёжь
Теперь есть, кому её на место поставить
+1
0
+1
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Lay's
Ответ Дмитрий Авдеев
Теперь есть, кому её на место поставить
Точно, коуч которого из топ клуба уволили за "веселый прикол" будет жизни учить)
0
0
0
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