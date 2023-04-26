Име Удока заработает в «Хьюстоне» 28,5 млн долларов за 4 года

Контракт нового главного тренера « » рассчитан на 4 года, за которые он заработает 28,5 миллиона долларов, сообщает The Houston Chronicle.

За сезон-2023/24 45-летний специалист получит 6,75 млн долларов. Зарплата с каждым сезоном будет расти на 250 000 долларов и достигнет 7,5 млн в сезоне-2026/27.

Контракт предыдущего главного тренера «Рокетс» Стивена Сайласа был подписан на три года с опцией продления еще на год, которой клуб в итоге не воспользовался.

В прошлом году Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел «Бостон» до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4). Перед началом сезона-22/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы). «Селтикс» Удоки показывали самую высокую защитную эффективность в лиге и были в Топ-10 по эффективности атаки.

В услугах Удоки также был заинтересован «Торонто». Однако специалисту больше понравился вариант работы с молодежью «Рокетс» (клуб имеет шанс получить первый пик драфта-2023).

На пост главного тренера «Рокетс» также претендовали бывший тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и бывший тренер «Шарлотт» Джеймс Боррего.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри