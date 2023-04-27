Име Удока: «Провел последнее межсезонье, работая над собой, и стал лучше как человек»

Новый главный тренер « » прервал молчание после инцидента со служебным романом в « ». По информации Daily Mail, Удока вступил в интимные отношения с сервис-менеджером команды Кэтлин Линч – 34-летней матерью троих детей, женой консультанта «Селтикс» Тэйлора Линча и «глубоковерующим мормоном». В скором времени тренер был отстранен от работы.

«Рокетс» сделали все возможное, чтобы узнать, кто я как личность. Мы уделили время, чтобы узнать друг друга получше.

Я опубликовал заявление и извинился перед людьми, которых поставил в трудное положение. Провел последнее межсезонье, работая над собой, и стал лучше как человек», – сказал тренер.

За сезон-2023/24 45-летний специалист получит 6,75 млн долларов. Зарплата с каждым сезоном будет расти на 250 000 долларов и достигнет 7,5 млн в сезоне-2026/27.

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