Име Удока: «Провел последнее межсезонье, работая над собой, и стал лучше как человек»

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

Новый главный тренер «Хьюстона» Име Удока прервал молчание после инцидента со служебным романом в «Бостоне». По информации Daily Mail, Удока вступил в интимные отношения с сервис-менеджером команды Кэтлин Линч – 34-летней матерью троих детей, женой консультанта «Селтикс» Тэйлора Линча и «глубоковерующим мормоном». В скором времени тренер был отстранен от работы.

«Рокетс» сделали все возможное, чтобы узнать, кто я как личность. Мы уделили время, чтобы узнать друг друга получше.

Я опубликовал заявление и извинился перед людьми, которых поставил в трудное положение. Провел последнее межсезонье, работая над собой, и стал лучше как человек», – сказал тренер.

За сезон-2023/24 45-летний специалист получит 6,75 млн долларов. Зарплата с каждым сезоном будет расти на 250 000 долларов и достигнет 7,5 млн в сезоне-2026/27.

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1 комментарий

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ygcn5c2ty9
Име Удока был слишком глубоко погружен в работу офиса в Бостоне
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