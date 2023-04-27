Тилман Фертитта о подписании Удоки: «Вы не настоящий христианин, если не готовы дать человеку второй шанс»

« » на этой неделе заключил контракт с новым главным тренером команды .

В прошлом году Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел « » до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4). Перед началом сезона-22/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его служебного романа.

Владелец «Рокетс» Тилман Фертитта считает, что людям свойственно совершать ошибки, поэтому они заслуживают получить еще одну возможность проявить себя.

«Представители НБА дали добро на подписание Име в качестве главного тренера «Рокетс». Это дало мне надежду после долгого, продолжительного разговора с ним.

Если вы не готовы дать человеку второй шанс, тогда вы не настоящий христианин. Все совершают ошибки. Есть вещи, которые недопустимы, но этот случай не из таких. Мы – прощающий мир, и позор тому, кто на это неспособен», – сказал владелец на пресс-конференции.

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