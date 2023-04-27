«Нью-Йорк» впервые за десять лет вышел во второй раунд плей-офф

« » обыграл « » (106:95, 1-4) в пятом матче, оформив первую за десять лет победу в серии плей-офф.

Последний раз «Никс» выходили во второй раунд в сезоне-2012/13.

Самыми результативными баскетболистами нью-йоркской команды стали разыгрывающий (24,3 очка, 5,0 передачи и 4,3 подбора), защитники (16,5 очка) и (13,5 очка и 6,8 подбора), а также форвард , игравший с повреждением голеностопа (14,8+7).

Во втором раунде «Никс» встретятся с победителем пары « » – « » (1-3).

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