«Нью-Йорк» впервые за десять лет вышел во второй раунд плей-офф
«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» (106:95, 1-4) в пятом матче, оформив первую за десять лет победу в серии плей-офф.
Последний раз «Никс» выходили во второй раунд в сезоне-2012/13.
Самыми результативными баскетболистами нью-йоркской команды стали разыгрывающий Джейлен Брансон (24,3 очка, 5,0 передачи и 4,3 подбора), защитники Ар Джей Барретт (16,5 очка) и Джош Харт (13,5 очка и 6,8 подбора), а также форвард Джулиус Рэндл, игравший с повреждением голеностопа (14,8+7).
Во втором раунде «Никс» встретятся с победителем пары «Милуоки» – «Майами» (1-3).
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