Джейлен Брансон: «Нечего праздновать, нечему радоваться. Серия даже не близка к завершению»
Звездный разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон сохраняет концентрацию и настрой, несмотря на преимущество в серии против «Кливленда» (3-1).
«Еще ничего не закончено. Серия даже не близка к завершению. Мы должны продолжать фокусироватся на каждом отдельном матче. Нечего праздновать, нечему радоваться. Очевидно, что мы выиграли сегодня, стали на шаг ближе, но мы должны продолжать иметь тот же образ мыслей и настрой, что и в последних двух играх», – сказал защитник на послематчевой пресс-конференции.
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https://www.youtube.com/watch?v=fY7l2pcxdHM&ab_channel=BasketballAction