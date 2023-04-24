Джейлен Брансон: «Нечего праздновать, нечему радоваться. Серия даже не близка к завершению»

Звездный разыгрывающий « » сохраняет концентрацию и настрой, несмотря на преимущество в серии против « » (3-1).

«Еще ничего не закончено. Серия даже не близка к завершению. Мы должны продолжать фокусироватся на каждом отдельном матче. Нечего праздновать, нечему радоваться. Очевидно, что мы выиграли сегодня, стали на шаг ближе, но мы должны продолжать иметь тот же образ мыслей и настрой, что и в последних двух играх», – сказал защитник на послематчевой пресс-конференции.

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