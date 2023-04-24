Джейлен Брансон: «Нечего праздновать, нечему радоваться. Серия даже не близка к завершению»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон сохраняет концентрацию и настрой, несмотря на преимущество в серии против «Кливленда» (3-1).

«Еще ничего не закончено. Серия даже не близка к завершению. Мы должны продолжать фокусироватся на каждом отдельном матче. Нечего праздновать, нечему радоваться. Очевидно, что мы выиграли сегодня, стали на шаг ближе, но мы должны продолжать иметь тот же образ мыслей и настрой, что и в последних двух играх», – сказал защитник на послематчевой пресс-конференции.

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3 комментария

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Евгений Демченко
Оказывается не Пончич тянул в прошлом сезоне Далас в плей-оффе :)
+4
-1
+3
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Igbin
Серия близка к завершению, каждый матч может стать последним, но настрой и концентрацию, действительно, сохранять нужно.
+2
0
+2
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UBAH_TAPAHOB
Напомнило )
https://www.youtube.com/watch?v=fY7l2pcxdHM&ab_channel=BasketballAction
0
0
0
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