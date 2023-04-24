8-летний сын Джей Джей Редика обыграл Джоша Харта в конкурсе трехочковых

8-летний сын бывшего игрока НБА Джей Джей Редика одержал верх в конкурсе 3-очковых над защитником «Нью-Йорка» – 4:3.

Редик рассказал, что защитники «Никс» и Джош Харт заехали повидаться с ним, когда последний согласился принять участие в дружественном соревновании.

За 29 матчей в майке « » Харт реализует более 52% бросков из-за дуги.

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