8-летний сын Джей Джей Редика обыграл Джоша Харта в конкурсе трехочковых

Теги Нью-Йорк Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

8-летний сын бывшего игрока НБА Джей Джей Редика одержал верх в конкурсе 3-очковых над защитником «Нью-Йорка» Джошем Хартом – 4:3.

Редик рассказал, что защитники «Никс» Джейлен Брансон и Джош Харт заехали повидаться с ним, когда последний согласился принять участие в дружественном соревновании.

За 29 матчей в майке «Нью-Йорка» Харт реализует более 52% бросков из-за дуги.

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4 комментария

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carmelo hot sause
Комментарий с ютуба:
Конечно же 8-летний сын Редика кидает трехи с 40-процентной реализацией
+2
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pulyalke
как в 8 лет он мяч вообще способен бросить? а тут еще с дистанции и попадает! я в шоке
+2
0
+2
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de-fussball
Оклахома внимательно прочла эту новость
0
0
0
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