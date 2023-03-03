НБА объявила о том, что (« ») и (« ») признаны лучшими тренерами по итогам февраля.

«Кингз» Брауна выдали в феврале результат 8-4 и набирали в среднем 125,8 очка за игру, что является лучшим результатом в НБА.

«Бакс» Буденхольцера закончили февраль с показателем 10-0. У команды победная серия из 15 матчей, благодаря которой она поднялась на 1-е место в Восточной конференции по итогам месяца (44-17).

От Запада на приз также претендовали Майкл Мэлоун и Монти Уильямс, от Востока – Джей Би Бикерстафф и Том Тибодо.

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