Артем Клименко: «Приехали в Казань за победой, чтобы закончить серию в Питере»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Артем Клименко Баскетбол

Центровой «Зенита» Артем Клименко заявил, что УНИКС разрушил планы петербургской команды в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (63:78, 2-3).

«Впечатления, к сожалению, остались негативными, поскольку потерпели поражение.

Приехали в Казань за победой, чтобы закончить серию в Питере, но УНИКС разрушил наши планы и в третьей четверти переломил игру. К сожалению, нам не удалось держать их под контролем», – сказал Клименко.

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