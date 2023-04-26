Георгий Жбанов: «Ненад Димитриевич сегодня выдал феноменальную игру»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Ненад Димитриевич Баскетбол

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов отметил великолепную игру партнера по команде Ненада Димитриевича в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (78:63, 3-2).

«Ненад Димитриевич сегодня выдал феноменальную игру. Считаю, нам удалось победить во многом благодаря ему. Он стал настоящим Х-фактором.

Немного расстроен своей личной игрой в нападении. К сожалению, у меня не получилось помочь ребятам на чужой половине площадки, но они молодцы, что справились в атаке без меня», – сказал Жбанов.

Македонский разыгрывающий набрал 32 очка, сделал 6 передач и 6 подборов.

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