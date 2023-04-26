Андрей Воронцевич: «Вернулись на домашнюю арену и провели работу над ошибками»

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о подготовке к пятому матчу серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с « » (2-2).

«Мы вернулись на домашнюю арену и провели работу над ошибками. Понимаем, что именно нужно исправить и в чем добавить. У нас боевой настрой и много энергии, ведь дома и стены помогают. Мы намерены биться за каждый мяч и каждый сантиметр площадки.

Очень рассчитываем на поддержку наших преданных болельщиков в важнейшем матче и ожидаем увидеть аншлаг в «Баскет-холле», – сказал Воронцевич.

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