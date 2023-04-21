«Хьюстон» проведет собеседование с Удокой, Вогелем и Нерсом

Теги Хьюстон Име Удока НБА Фрэнк Вогель Эдриан Воджнаровски Ник Нерс Баскетбол

«Хьюстон» второй ряд проведет собеседование со специалистами, претендующими на должность главного тренера команды.

Име Удока, Фрэнк Вогель и Ник Нерс, ранее покинувший «Торонто», в шорт-листе организации, – сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Удока был вынужден оставить работу в «Бостоне» после увольнения за служебный роман. Вогель покинул пост главного тренера «Лейкерс» после третьего сезона в связи с неудовлетворительными результатами (2019-2022).

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Кто придет на собес, тот и станет тренером
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
panda_07
Ответ Иван Андриенко
И выберет Вогеля )))
А что смешного? У Вогеля в отличии от некоторых есть гайка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Читаю новость и удивился, вроде не помню чтобы Нёрс из Торонто уходил
А оказывается я просто новости днем не читал) Оперативно Хьюстон сориентировался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ Иван Андриенко
И выберет Вогеля )))
нет Кассела)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Ответ panda_07
А что смешного? У Вогеля в отличии от некоторых есть гайка
а удока раскрутит любую гайку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий