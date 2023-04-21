«Хьюстон» проведет собеседование с Удокой, Вогелем и Нерсом

« » второй ряд проведет собеседование со специалистами, претендующими на должность главного тренера команды.

, и , ранее покинувший «Торонто», в шорт-листе организации, – сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Удока был вынужден оставить работу в «Бостоне» после увольнения за служебный роман. Вогель покинул пост главного тренера «Лейкерс» после третьего сезона в связи с неудовлетворительными результатами (2019-2022).

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