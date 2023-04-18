«Хьюстон» на этой неделе проведет собеседование с Име Удокой
«Хьюстон» в среду проведет собеседование с кандидатом на пост главного тренера Име Удокой.
«Рокетс» ранее приняли решение сменить главного тренера и отправили в отставку Стивена Сайласа.
В сезоне-21/22 Удока вывел «Бостон» в финал НБА в дебютном сезоне в качестве главного тренера, но в межсезонье-2022 нарушил клубный устав и в итоге потерял должность.
В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории
банально построят в линейку всех сотрудниц организации и проведут Удоку перед ними.
если у Удоки не встанет, то подпишут с ним контракт.