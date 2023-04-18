«Хьюстон» на этой неделе проведет собеседование с Име Удокой

« » в среду проведет собеседование с кандидатом на пост главного тренера .

«Рокетс» ранее приняли решение сменить главного тренера и отправили в отставку .

В сезоне-21/22 Удока вывел « » в финал НБА в дебютном сезоне в качестве главного тренера, но в межсезонье-2022 нарушил клубный устав и в итоге потерял должность.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории