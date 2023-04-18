«Хьюстон» на этой неделе проведет собеседование с Име Удокой

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Стивен Сайлас Баскетбол

«Хьюстон» в среду проведет собеседование с кандидатом на пост главного тренера Име Удокой.

«Рокетс» ранее приняли решение сменить главного тренера и отправили в отставку Стивена Сайласа.

В сезоне-21/22 Удока вывел «Бостон» в финал НБА в дебютном сезоне в качестве главного тренера, но в межсезонье-2022 нарушил клубный устав и в итоге потерял должность.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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9 комментариев

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Рокко Сиффредди
Ответ алексей батькович
Грести надо Удоку! Какие собесы
собес в данном случае необходим.
банально построят в линейку всех сотрудниц организации и проведут Удоку перед ними.
если у Удоки не встанет, то подпишут с ним контракт.
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Nightyork97
Как Хьюстон умудряется приглашать одновременно Удоку, Нерса, Эткинсона, Вогеля. Слишком адекватный набор. Рафаэль Стоун серьезно намерен выбираться из болота. А если им Витек дропается, так это вообще сказка.
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Misson
Ответ Рокко Сиффредди
собес в данном случае необходим. банально построят в линейку всех сотрудниц организации и проведут Удоку перед ними. если у Удоки не встанет, то подпишут с ним контракт.
Хьюстону надо брать вас вместе с Удокой. Он будет заниматься баскетбольными делами, а вы (если ваш ник соответствует славному имени оригинального носителя) будете отвечать за удовлетворение сотрудниц клуба. И каждый будет при деле.)
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алексей батькович
Грести надо Удоку! Какие собесы
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Korban Cobain
Удока это понятно...но кто в команде у него?...как мы можем видеть с уходом из Бостона картина не сильно изменилась.
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boller_73
Ответ Рокко Сиффредди
собес в данном случае необходим. банально построят в линейку всех сотрудниц организации и проведут Удоку перед ними. если у Удоки не встанет, то подпишут с ним контракт.
Если не встанет, то это расценят как ущемление прав женщин! Должен встать хотя бы на чернокожих женщин и на одного гея как минимум.
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Misson
Если Хьюстон хочет строить действительно сильную команду вокруг своей талантливой, но еще бестолковой молодежи, то Удоку надо брать с руками.
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