Кэмерон Пэйн восстановился от травмы и дебютировал в плей-офф-2023
Разыгрывающий «Финикса» Кэмерон Пэйн восстановился от травмы и дебютировал в плей-офф-2023.
В пятом матче серии с «Клипперс» (136:130, 4-1) во вторник резервный плеймейкер отыграл три минуты и не набрал ни одного очка.
Пэйн пропустил первые четыре встречи противостояния первого раунда плей-офф из-за болей в спине.
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