Кэмерон Пэйн восстановился от травмы и дебютировал в плей-офф-2023

Теги Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Кэмерон Пэйн Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Кэмерон Пэйн восстановился от травмы и дебютировал в плей-офф-2023.

В пятом матче серии с «Клипперс» (136:130, 4-1) во вторник резервный плеймейкер отыграл три минуты и не набрал ни одного очка.

Пэйн пропустил первые четыре встречи противостояния первого раунда плей-офф из-за болей в спине.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий