Кэмерон Пэйн восстановился от травмы и дебютировал в плей-офф-2023

Разыгрывающий « » восстановился от травмы и дебютировал в плей-офф-2023.

В пятом матче серии с « » (136:130, 4-1) во вторник резервный плеймейкер отыграл три минуты и не набрал ни одного очка.

Пэйн пропустил первые четыре встречи противостояния первого раунда плей-офф из-за болей в спине.

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