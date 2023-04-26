Форвард « » отдал должное защитнику за его игру в пятом матче серии с « » (136:130, 4-1).

Букер повторил личный рекорд по очкам в плей-офф (47), в третьей четверти он набрал 25 очков.

«Божественное вмешательство.

С возрастом я все меньше кричу во время матчей, но когда он забросил тот трехочковый в третьей четверти, то почувствовал эту энергию. Знаю, что это случилось со всеми на арене. Мы заряжались его агрессией», – заявил Дюрэнт.

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