«Божественное вмешательство». Кевин Дюрэнт об игре Девина Букера в 5-м матче

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отдал должное защитнику Девину Букеру за его игру в пятом матче серии с «Клипперс» (136:130, 4-1).

Букер повторил личный рекорд по очкам в плей-офф (47), в третьей четверти он набрал 25 очков.

«Божественное вмешательство.

С возрастом я все меньше кричу во время матчей, но когда он забросил тот трехочковый в третьей четверти, то почувствовал эту энергию. Знаю, что это случилось со всеми на арене. Мы заряжались его агрессией», – заявил Дюрэнт.

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1 комментарий

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ArizonaCactus
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