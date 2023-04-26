47 очков Девина Букера помогли «Финиксу» одержать четвертую победу в серии с «Клипперс»

Теги Клипперс Финикс НБА видео НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком пятого матча серии с «Клипперс» (136:130, 4-1).

Букер набрал 47 очков при 19 из 27 с игры за 42 минуты.

Это повторение личного рекорда Девина в плей-офф НБА.

В его активе также 8 подборов, 10 передач и 2 перехвата.

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6 комментариев

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Rick Sorkin
Кирпичи Расселла Уэстбрука помогли «Финиксу» одержать четвертую победу в серии с «Клипперс»
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Kemlo
Отличную серию провёл,при живых Дюранте и Поле был настоящим лидером команды!
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Archer_Great
Капец полный. КД бегает 44 минуты, Бук - 41, Пол - 37 (видимо, в честь возраста). В двух предыдущих - примерно та же картина. И это в матчах, где не играли ни Джордж, ни Кавай. Если против Расти и Пауэлла (однако) вам приходится гонять лидеров по 40 минут, да еще и заглядывая при этом в клатч - то у меня для вас фиговые новости
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sasaicustoms
Букет впечатлил
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Илья Петров
Ответ Xell
Дальше рыбалка))
фига тебя штормит от Денвер победит до Финикс играть с ЛАЛ... и по новой )))
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