Защитник « » стал самым результативным игроком пятого матча серии с « » (136:130, 4-1).

Букер набрал 47 очков при 19 из 27 с игры за 42 минуты.

Это повторение личного рекорда Девина в плей-офф НБА.

В его активе также 8 подборов, 10 передач и 2 перехвата.

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