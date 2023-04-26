47 очков Девина Букера помогли «Финиксу» одержать четвертую победу в серии с «Клипперс»
Защитник «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком пятого матча серии с «Клипперс» (136:130, 4-1).
Букер набрал 47 очков при 19 из 27 с игры за 42 минуты.
Это повторение личного рекорда Девина в плей-офф НБА.
В его активе также 8 подборов, 10 передач и 2 перехвата.
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