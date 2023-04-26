Тайрон Лю рассчитывает остаться на посту главного тренера «Клипперс»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассчитывает остаться на посту в следующем сезоне, сообщает журналист Los Angeles Times Эндрю Грейф.
Сегодня «Клипперс» выбыли из розыгрыша плей-ойфф, проиграв «Финиксу» в 5-м матче серии первого раунда (130:136, 1-4).
Лю возглавил «Клипперс» в октябре 2020 года после ухода Дока Риверса с поста главного тренера команды. В своем первом сезоне на новой должности Лю вывел команду в финал Западной конференции, где она уступила «Санз».
Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!
- Ковингтон который очень мог бы помочь в защите практически не появляется на площадке.
-Амир Коффи вообще выпал из состава (хотя как скорер защитник он был бы гораздо полезнее Морриса), не играл даже в регулярке.
- Мэнн должен играть гораздо больше.
- Моррис наоборот получает незаслуженно много времени.
Думаю Балмер его не уволит, но есть над чем поразмыслить.
Надо развивать