Тайрон Лю рассчитывает остаться на посту главного тренера «Клипперс»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассчитывает остаться на посту в следующем сезоне, сообщает журналист Los Angeles Times Эндрю Грейф.

Сегодня «Клипперс» выбыли из розыгрыша плей-ойфф, проиграв «Финиксу» в 5-м матче серии первого раунда (130:136, 1-4).

Лю возглавил «Клипперс» в октябре 2020 года после ухода Дока Риверса с поста главного тренера команды. В своем первом сезоне на новой должности Лю вывел команду в финал Западной конференции, где она уступила «Санз».

Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!

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5 комментариев

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xamer 9
Лю отличный тренер, не его проблема регулярные травмы звёзд. В 2021 вылетели в финале запада, играл только Полужорж. В прошлом году в регулярке не было вообще Кавая, Полужорж сыграл 30 игр - команда вышла в плей-ин и снова один матч играет Пол, вторую игру пропустил из за травмы и отлетели от Пеликанов. В этом году опять этот треш под конец сезона и в постсезон. Так что с Лю команда выступает так, как если бы со всеми здоровыми лидерами они были одними из фаворитов, только вот эта парочка не может никак хотя бы сезон вместе закончить без травм.
+7
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LilAnswer
К Лю есть большие вопросы по использованию состава:
- Ковингтон который очень мог бы помочь в защите практически не появляется на площадке.
-Амир Коффи вообще выпал из состава (хотя как скорер защитник он был бы гораздо полезнее Морриса), не играл даже в регулярке.
- Мэнн должен играть гораздо больше.
- Моррис наоборот получает незаслуженно много времени.
Думаю Балмер его не уволит, но есть над чем поразмыслить.
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A. V.
И это правильно, такие успехи у команды!
Надо развивать
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xamer 9
Ответ Xell
Нет я тебя уже уволил летом)) Ну и Балмер выберет Кавая и Джорджа, а не Лю и это тоже логично.
Почему Балмер должен делать выбор?
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