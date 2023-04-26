Тайрон Лю рассчитывает остаться на посту главного тренера «Клипперс»

Главный тренер «Клипперс» рассчитывает остаться на посту в следующем сезоне, сообщает журналист Los Angeles Times Эндрю Грейф.

Сегодня «Клипперс» выбыли из розыгрыша плей-ойфф, проиграв «Финиксу» в 5-м матче серии первого раунда (130:136, 1-4).

Лю возглавил «Клипперс» в октябре 2020 года после ухода Дока Риверса с поста главного тренера команды. В своем первом сезоне на новой должности Лю вывел команду в финал Западной конференции, где она уступила «Санз».

Арена «Лейкерс», «Клипперс» и «Кингс» принимает 2 матча с разницей в несколько часов. Как такое возможно?!