Форвард « » в новом выпуске подкаста составил пятерку самых талантливых игроков и поставил на позицию разыгрывающего из « ».

«Я выбираю Ламело и Лонзо. Оба талантливы, это природный талант. Я бы даже сказал, что Лонзо более талантлив от природы, чем Ламело.

Что он может? Лучше спросите, чего он не может. Он защищается, у него есть бросок, он может вести игру как плеймейкер, у него высокий уровень IQ, он здорово подбирает для игрока своей позиции. Чего он не может?» – сказал Джордж.

«Он не может оставаться здоровым», – ответил соведущий Джорджа.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко