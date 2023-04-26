Пол Джордж назвал Лонзо Болла самым талантливым разыгрывающим НБА

Теги Чикаго Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Лонзо Болл Ламело Болл Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж в новом выпуске подкаста составил пятерку самых талантливых игроков НБА и поставил на позицию разыгрывающего Лонзо Болла из «Чикаго».

«Я выбираю Ламело и Лонзо. Оба талантливы, это природный талант. Я бы даже сказал, что Лонзо более талантлив от природы, чем Ламело.

Что он может? Лучше спросите, чего он не может. Он защищается, у него есть бросок, он может вести игру как плеймейкер, у него высокий уровень IQ, он здорово подбирает для игрока своей позиции. Чего он не может?» – сказал Джордж.

«Он не может оставаться здоровым», – ответил соведущий Джорджа.

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3 комментария

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jason82
Ага, себя и Ленарда можно тоже назвать самыми надежными )
+2
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+2
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Vagant
Ответ jason82
Ага, себя и Ленарда можно тоже назвать самыми надежными )
Они все могут. Кроме одного - остаться здоровыми.
0
0
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