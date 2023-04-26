Пол Джордж назвал Лонзо Болла самым талантливым разыгрывающим НБА
Форвард «Клипперс» Пол Джордж в новом выпуске подкаста составил пятерку самых талантливых игроков НБА и поставил на позицию разыгрывающего Лонзо Болла из «Чикаго».
«Я выбираю Ламело и Лонзо. Оба талантливы, это природный талант. Я бы даже сказал, что Лонзо более талантлив от природы, чем Ламело.
Что он может? Лучше спросите, чего он не может. Он защищается, у него есть бросок, он может вести игру как плеймейкер, у него высокий уровень IQ, он здорово подбирает для игрока своей позиции. Чего он не может?» – сказал Джордж.
«Он не может оставаться здоровым», – ответил соведущий Джорджа.
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