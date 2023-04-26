Яннису Адетокумбо после 4-го матча серии против «Майами» потребовалась капельница
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не присутствовал на пресс-конференции после 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Майами» (114:119, 1-3), потому что ему потребовалась капельница.
«Он пропустил восемь дней из-за травмы, которую получил 16 апреля. Очевидно, что он все еще испытывает боль в пояснице, и ему пришлось играть более 38 минут. Как мне сказали, поэтому после игры в Майами Яннису потребовалось внутривенное вливание.
Это одна из причин, почему он не смог присутствовать на пресс-конференции после поражения», – рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
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