Яннису Адетокумбо после 4-го матча серии против «Майами» потребовалась капельница

Лидер « » не присутствовал на пресс-конференции после 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Майами» (114:119, 1-3), потому что ему потребовалась капельница.

«Он пропустил восемь дней из-за травмы, которую получил 16 апреля. Очевидно, что он все еще испытывает боль в пояснице, и ему пришлось играть более 38 минут. Как мне сказали, поэтому после игры в Майами Яннису потребовалось внутривенное вливание.

Это одна из причин, почему он не смог присутствовать на пресс-конференции после поражения», – рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джимми Батлер – зверь! 56 очков – и «Майами» в шаге от того, чтобы выбить фаворита из плей-офф