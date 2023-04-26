Яннису Адетокумбо после 4-го матча серии против «Майами» потребовалась капельница

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не присутствовал на пресс-конференции после 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Майами» (114:119, 1-3), потому что ему потребовалась капельница.

«Он пропустил восемь дней из-за травмы, которую получил 16 апреля. Очевидно, что он все еще испытывает боль в пояснице, и ему пришлось играть более 38 минут. Как мне сказали, поэтому после игры в Майами Яннису потребовалось внутривенное вливание.

Это одна из причин, почему он не смог присутствовать на пресс-конференции после поражения», – рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джимми Батлер – зверь! 56 очков – и «Майами» в шаге от того, чтобы выбить фаворита из плей-офф

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10 комментариев

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unrecyclable
Ответ Иван Шуткин
Вечные неудачники плей-офф
Ну как вечные, пару лет назад были чемпионами
+11
0
+11
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A. V.
Похоже у оленя начали расти рога))
Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает
+6
0
+6
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Айрат Ситдиков
Ответ Dmitry Trepov
карма вернулась за травму Ирвинга
Натягивание совы конечно)
+2
0
+2
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Dmitry Trepov
карма вернулась за травму Ирвинга
+5
-5
0
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Cubs-V
Хорошо, что он не за ЛАЛ и ГСВ играет.
А то бы црачь на 200+ комментов вышел. "Почему "их" команда не стала чемпионом"...
Потом бы еще 100500 лет это вспоминали. И дальше црались.
+1
-1
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Максим Максимов
С мельдонием ?
0
0
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jonnysilverhand01
Капельница нормальная тема, всем советую для профилактики
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Prada
Ответ Юлия Закаблукова
Милуоки заканчивает по
не факт ещё, учитывая проблемы Майами, я бы назвал шансы в серии 50 на 50...
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