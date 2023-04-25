Яннис Адетокумбо оформил 3-й трипл-дабл в плей-офф – больше, чем все остальные игроки в истории «Бакс» вместе взятые

Теги Майами Милуоки НБА Пол Пресси Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» (114:119, 1-3) оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 13 передач и 10 подборов.

Это третий трипл-дабл в матче плей-офф в карьере 28-летнего форварда – больше, чем у всех остальных игроков в истории «Бакс» вместе взятых. Карим Абдул-Джаббар и Пол Пресси сделали по одному трипл-даблу в играх плей-офф.

Пятый матч серии «Бакс» – «Хит» состоится в среду в Милуоки.

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3 комментария

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pele_kan
Ответ Максим Яблонский
зверь. расшибет любую дверь, просто верь, что он закамбечит в серии... Яннис, легенда улиц и голос поколений. Он достоин уваженья и поклонений. Не может быть разных мнений, кривотолков и прений. Он прирожденный рекордсмен, непревзойденный гений.
котировки на Бакс падают, спроси любого брокера или маклера. Милуоки - это олени, унесенные ветром Батлера.
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Максим Яблонский
зверь. расшибет любую дверь, просто верь, что он закамбечит в серии... Яннис, легенда улиц и голос поколений. Он достоин уваженья и поклонений. Не может быть разных мнений, кривотолков и прений. Он прирожденный рекордсмен, непревзойденный гений.
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mak-s
еще бы Мидлтон впомнил что он 2 звезда и набирал 20+ хотя бы , то может и Янису было бы попроще выигрывать матчи
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