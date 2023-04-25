Яннис Адетокумбо оформил 3-й трипл-дабл в плей-офф – больше, чем все остальные игроки в истории «Бакс» вместе взятые

Лидер «Милуоки» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (114:119, 1-3) оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 13 передач и 10 подборов.

Это третий трипл-дабл в матче плей-офф в карьере 28-летнего форварда – больше, чем у всех остальных игроков в истории «Бакс» вместе взятых. Карим Абдул- и Пол Пресси сделали по одному трипл-даблу в играх плей-офф.

Пятый матч серии «Бакс» – «Хит» состоится в среду в .

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше