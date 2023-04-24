Яннис Адетокумбо примет участие в четвертом матче серии против «Майами»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо примет участие в четвертом матче серии с «Майами» (1-2), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Баскетболист занимался с общей группой на утренней тренировке.
Адетокумбо получил ушиб поясницы в первом матче серии и пропустил две последующие встречи.
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