Яннис Адетокумбо примет участие в четвертом матче серии против «Майами»

Звездный форвард « » примет участие в четвертом матче серии с « » (1-2), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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