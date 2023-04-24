Яннис Адетокумбо примет участие в четвертом матче серии против «Майами»

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо примет участие в четвертом матче серии с «Майами» (1-2), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболист занимался с общей группой на утренней тренировке.

Адетокумбо получил ушиб поясницы в первом матче серии и пропустил две последующие встречи.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Надо вытаскивать Милуоки,а то негоже главному фавориту в первом раунде сливать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
а ну все, наконец-то, а то Майами обнаглели совсем, 3 подряд победа от Бакс и 4:2 в серии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий