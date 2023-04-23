30 очков Джимми Батлера помогли «Майами» выйти вперед в серии с «Милуоки» (2-1)

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер отметился 30 очками, 5 подборами и 2 перехватами и вывел свою команду вперед в третьем матче серии с «Милуоки» (121:99, 2-1).

За 28 минут на паркете баскетболист реализовал 12 из 19 бросков с игры и 2 из 3 со штрафной линии.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо восстанавливается от травмы спины и участия во втором и третьем матче серии не принимал.

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14 комментариев

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2882
Ну собственно, даже если не пройдут Милуоки, Джимбо уже который раз доказал, насколько он крут в ПО.
+22
0
+22
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Денис Кёнигсберг
Ответ Юлия Закаблукова
4 2 хит заберёт серию, минусы приветствуются
Могу поставить минус только за непонятно откуда взявшуюся вторую победу оленей
+9
-2
+7
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Марсель Объелся
Эта игра Батлера напомнила первую игру Зайона в НБА. Оба далеко не эксперты по трёхам, но каждый в своих матчах забросил 4 из 4.
+3
0
+3
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dev0
Товарищи писали "потеря Хирро для Майами гораздо серьезнее, чем потеря Янниса для Милуоки". Как такое в голову то могло прийти?
+3
-1
+2
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Юлия Закаблукова
4 2 хит заберёт серию, минусы приветствуются
+7
-6
+1
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1ntegro
Надеюсь Яннис выйдет на 4 игру, с то что-то совсем не то получается.
+1
0
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namankey
Ответ dev0
Товарищи писали "потеря Хирро для Майами гораздо серьезнее, чем потеря Янниса для Милуоки". Как такое в голову то могло прийти?
Можно провести аналогию с шахматами. У одного игрока ферзь и две фигуры, а у второго ферзь и четыре фигуры(примерно). При размере фигуры на ферзя, у первого игрока остаётся слишком мало качества
+1
0
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dev0
Ответ namankey
Можно провести аналогию с шахматами. У одного игрока ферзь и две фигуры, а у второго ферзь и четыре фигуры(примерно). При размере фигуры на ферзя, у первого игрока остаётся слишком мало качества
Я думаю, понятно, что это очень поверхностно. А аналогия нерелевантна, т.к. это так не работает на площадке.
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mr.snooker
Парам-парампам-Пам🦌🦌🦌🦌🦌
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namankey
Джимбо и Спо тащат
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kimostas
Ответ Денис Кёнигсберг
Могу поставить минус только за непонятно откуда взявшуюся вторую победу оленей
🤣
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