30 очков Джимми Батлера помогли «Майами» выйти вперед в серии с «Милуоки» (2-1)
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер отметился 30 очками, 5 подборами и 2 перехватами и вывел свою команду вперед в третьем матче серии с «Милуоки» (121:99, 2-1).
За 28 минут на паркете баскетболист реализовал 12 из 19 бросков с игры и 2 из 3 со штрафной линии.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо восстанавливается от травмы спины и участия во втором и третьем матче серии не принимал.
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