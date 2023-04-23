30 очков Джимми Батлера помогли «Майами» выйти вперед в серии с «Милуоки» (2-1)

Звездный форвард « » отметился 30 очками, 5 подборами и 2 перехватами и вывел свою команду вперед в третьем матче серии с « » (121:99, 2-1).

За 28 минут на паркете баскетболист реализовал 12 из 19 бросков с игры и 2 из 3 со штрафной линии.

Лидер «Бакс» восстанавливается от травмы спины и участия во втором и третьем матче серии не принимал.

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