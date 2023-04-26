Джоэлу Эмбииду может потребоваться защитная повязка на колено

Теги травмы Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

У центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава.

Эмбииду может потребоваться защитная повязка на колено, чтобы ему проще было справляться с последствиями повреждения.

Врачи команды повторно оценят состояние Джоэла в середине этой недели. Ожидается, что Эмбиид сыграет в предстоящей серии второго раунда плей-офф.

Соперником «Филадельфии» в следующем раунде станет победитель серии «Бостон» – «Атланта» (3-2).

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

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