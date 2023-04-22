Джоэл Эмбиид может пропустить начало серии второго раунда плей-офф
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что не уверен, будет ли Джоэл Эмбиид готов к началу серии второго раунда плей-офф.
Сегодня центровой пропустил 4-й матч серии против «Бруклина» из-за растяжения связок правого колена. «Сиксерс» обыграли «Нетс» в гостях со счетом 96:88 и завершили серию всухую (4-0).
Во втором раунде «Филадельфия» встретится с победителем противостояния «Бостон» – «Атланта» (2-1).
Серия второго раунда, скорее всего, начнется в следующие выходные. По словам тренера, вероятность участия Эмбиида в первом матче «в лучшем случае 50 процентов».
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