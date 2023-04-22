Джоэл Эмбиид может пропустить начало серии второго раунда плей-офф

Теги травмы Бостон Док Риверс Атланта Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что не уверен, будет ли Джоэл Эмбиид готов к началу серии второго раунда плей-офф.

Сегодня центровой пропустил 4-й матч серии против «Бруклина» из-за растяжения связок правого колена. «Сиксерс» обыграли «Нетс» в гостях со счетом 96:88 и завершили серию всухую (4-0).

Во втором раунде «Филадельфия» встретится с победителем противостояния «Бостон» – «Атланта» (2-1).

Серия второго раунда, скорее всего, начнется в следующие выходные. По словам тренера, вероятность участия Эмбиида в первом матче «в лучшем случае 50 процентов».

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

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10 комментариев

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Сади Самедов
Без Джоэля Филе с Бостоном мало что светит конечно
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mqh9pzrxgf
Процесс продолжится) в следующем году
+9
-1
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Lokomotiv__1992
Что закончил сезон .. все возможно с его здоровьем
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jakie
как всегда (
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Куприн
Что Кавай, что этот просто не способны быть здоровыми в ПО.
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gospodin_nikto
Да выйдет он….с таким календарем плей-офф, когда некоторые серию закрыли, а другие ещё даже третьего матча не сыграли, можно несколько раз поломаться и выздороветь…
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Vanila Panda
Такая сытная возможность была у Бруклина сделать Риверсу камбек с 0-3. Ну как так
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Телохранитель Джеймса Уорти
В каком эпизоде он получил травму? Когда пинал Клэкстона? Бодро же вылетал блокировать Динуиди в потенциально спасительной атаке Нетс.
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mastadon
Ему в Клипперс надо переходить, будут втроём сидеть, баскетбол смотреть
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Van
Ответ mqh9pzrxgf
Процесс продолжится) в следующем году
В новом сезоне сериала "В Филадельфии всегда травмировано"
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