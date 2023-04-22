Джоэл Эмбиид может пропустить начало серии второго раунда плей-офф

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что не уверен, будет ли готов к началу серии второго раунда плей-офф.

Сегодня центровой пропустил 4-й матч серии против «Бруклина» из-за растяжения связок правого колена. «Сиксерс» обыграли «Нетс» в гостях со счетом 96:88 и завершили серию всухую (4-0).

Во втором раунде « » встретится с победителем противостояния « » – « » (2-1).

Серия второго раунда, скорее всего, начнется в следующие выходные. По словам тренера, вероятность участия Эмбиида в первом матче «в лучшем случае 50 процентов».

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все