Деджонте Мюррэй о конфликте с судьей Петраитисом: «Он относился ко мне пренебрежительно еще в «Сан-Антонио»

Теги Атланта Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Гедиминас Петраитис Деджонте Мюррэй Баскетбол

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй был отстранен лигой на одну игру без сохранения заработной платы за свои действия после четвертого матча серии с «Селтикс».

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

По словам экс-игрока «Сперс», у Петраитиса была привычка пренебрежительно относиться к нему и другим баскетболистам техасцев, когда он выступал еще в Сан-Антонио.

«Я взрослый человек, отвечаю за свои поступки и беру на себя полную ответственность за то, что не смог помочь товарищам по команде в важном матче. Но было много всего, что в итоге привело к такому исходу, и думаю, что многие игроки могут понять мое разочарование.

Он часто игнорировал меня и моих товарищей по команде, просто отмахивался, когда задавались вопросы, что делается не так. И эта ситуация восходит еще к периоду моего выступления в Сан-Антонио. Я не знаю, почему этот человек на протяжении многих лет относился ко мне так, как он это делал», – заявил Мюррэй.

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3 комментария

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Чубака из половины Шака
Может я чего-то не понимаю, но апеллировать к судьям и ждать от них именно той реакции, на которую именно ты рассчитываешь, та еще затея. Играй в баскет, доказывай всё всем своей работой на паркете, а не разговорами. Всякое может произойти, любой может сорваться, но в итоге поступая таким образом ты же окажешься крайним.
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ruprekht
удачи тебе Дежонте с такими заявлениями. теперь тебе на площадке парни со свистками ещё более наглядно покажут где ты не прав.
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Самая быстрая булочка в мире
Может мне кто-нибудь объяснить почему в конце матча, когда Тейтум прыгнул в ноги Хантеру, который убегал в отрыв, Атланта не бросила штрафной бросок?
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