Защитник «Атланты» был отстранен лигой на одну игру без сохранения заработной платы за свои действия после четвертого матча серии с «Селтикс».

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

По словам экс-игрока «Сперс», у Петраитиса была привычка пренебрежительно относиться к нему и другим баскетболистам техасцев, когда он выступал еще в Сан-Антонио.

«Я взрослый человек, отвечаю за свои поступки и беру на себя полную ответственность за то, что не смог помочь товарищам по команде в важном матче. Но было много всего, что в итоге привело к такому исходу, и думаю, что многие игроки могут понять мое разочарование.

Он часто игнорировал меня и моих товарищей по команде, просто отмахивался, когда задавались вопросы, что делается не так. И эта ситуация восходит еще к периоду моего выступления в . Я не знаю, почему этот человек на протяжении многих лет относился ко мне так, как он это делал», – заявил Мюррэй.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров