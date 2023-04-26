Трэй Янг: «Сразу после матча связался с Мюррэем и сказал, чтобы он готовился»

Теги Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Деджонте Мюррэй Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг рассказал о том, что после победы в пятом матче серии с «Бостоном» (119:117, 2-3) вышел на связь с одноклубником Деджонте Мюррэем.

Мюррэй пропустил игру из-за дисквалификации от НБА.

«Сразу после матча, как только оказался в раздевалке, связался по видео с Мюррэем. Сказал, чтобы он готовился. «Будь готов!»

Перед матчем заверил его, что мы обо всем позаботимся, так что он сможет сыграть в Атланте», – заявил Янг.

Мюррэй после матча написал в соцсетях.

«Янг еще на разминке сказал мне готовиться к шестому матчу, потому что мы еще вернемся в нашу Атланту! Ты настоящий монстр», – написал Деджонте.

Янг набрал 38 очков и 13 передач, а также исполнил решающий бросок в пятой встрече противостояния.

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6 комментариев

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Вадим Дзахоев
Что-то обе главные команды Востока забуксовали. С Майами Бакс еще можно както оправдать, хоть и горят в серии. Джимбо что-то нереальное выдает. Но вот Бостон…
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ɔculpa
Эдвардс уже вывез за базар, Трей тоже вот. Красавчики
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rb_10
Знатный перфоманс от Трея, но в Бостон они не вернутся.
+1
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DENBO
Ответ Вадим Дзахоев
Что-то обе главные команды Востока забуксовали. С Майами Бакс еще можно както оправдать, хоть и горят в серии. Джимбо что-то нереальное выдает. Но вот Бостон…
Да просто расслабились в концовке, было комфортное преимущество, подумали, что уже выиграли. Будет хорошим уроком на оставшиеся серии плей-офф.
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AEZAKMI228
Ответ Вадим Дзахоев
Что-то обе главные команды Востока забуксовали. С Майами Бакс еще можно както оправдать, хоть и горят в серии. Джимбо что-то нереальное выдает. Но вот Бостон…
Это их реальный уровень ченинга и блмщика брауна. Филу они пройдут конечно, но в финале конфы хит их выиграют думаю
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