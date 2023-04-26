Разыгрывающий «Атланты» рассказал о том, что после победы в пятом матче серии с « » (119:117, 2-3) вышел на связь с одноклубником .

Мюррэй пропустил игру из-за дисквалификации от НБА.

«Сразу после матча, как только оказался в раздевалке, связался по видео с Мюррэем. Сказал, чтобы он готовился. «Будь готов!»

Перед матчем заверил его, что мы обо всем позаботимся, так что он сможет сыграть в Атланте», – заявил Янг.

Мюррэй после матча написал в соцсетях.

«Янг еще на разминке сказал мне готовиться к шестому матчу, потому что мы еще вернемся в нашу Атланту! Ты настоящий монстр», – написал Деджонте.

Янг набрал 38 очков и 13 передач, а также исполнил решающий бросок в пятой встрече противостояния.

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