НБА может дисквалифицировать Деджонте Мюррэя за контакт с арбитром после финальной сирены
Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй может быть наказан лигой за свои действия после четвертого матча серии с «Селтикс» (121:129, 1-3).
Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.
Как сообщает ESPN, НБА проведет расследование инцидента и рассмотрит вынесение дисциплинарного наказания Мюррэю.
В ситуациях, когда игрок вступает в контакт с судьями, НБА обычно выписывает нарушителю 1-матчевую дисквалификацию.
В октябре форвард «Бостона» Грант Уильямс был отстранен на одну игру за контакт с рефери после удаления.
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