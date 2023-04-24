Защитник «Атланты» может быть наказан лигой за свои действия после четвертого матча серии с «Селтикс» (121:129, 1-3).

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

Как сообщает ESPN, НБА проведет расследование инцидента и рассмотрит вынесение дисциплинарного наказания Мюррэю.

В ситуациях, когда игрок вступает в контакт с судьями, обычно выписывает нарушителю 1-матчевую дисквалификацию.

В октябре форвард « » Грант Уильямс был отстранен на одну игру за контакт с рефери после удаления.

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