НБА может дисквалифицировать Деджонте Мюррэя за контакт с арбитром после финальной сирены

Теги Бостон Атланта НБА судьи НБА плей-офф Гедиминас Петраитис Деджонте Мюррэй Баскетбол

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй может быть наказан лигой за свои действия после четвертого матча серии с «Селтикс» (121:129, 1-3).

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

Как сообщает ESPN, НБА проведет расследование инцидента и рассмотрит вынесение дисциплинарного наказания Мюррэю.

В ситуациях, когда игрок вступает в контакт с судьями, НБА обычно выписывает нарушителю 1-матчевую дисквалификацию.

В октябре форвард «Бостона» Грант Уильямс был отстранен на одну игру за контакт с рефери после удаления.

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6 комментариев

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xamer 9
Зачем он полез к арбитру? Весь матч Бостон держал Атланту, в концовке кельты выглядели сильнее. Дежонте при -11 за 12 секунд до конца ещё трёшку шмальнул бесполезную. Психанул
+8
0
+8
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Валера, настало твое время...
Ответ ST-L
да простят меня глоры Леброна, но Мюррей больше заслуживает дисквалификации, чем Брукс
Ну так Брукса удалили, а тут дисквал. Разные же вещи
+5
-2
+3
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A. V.
Какой же классный плов в этом сезоне,
Скандалы, интриги, расследования.
+2
0
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ST-L
да простят меня глоры Леброна, но Мюррей больше заслуживает дисквалификации, чем Брукс
+3
-3
0
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Чубака из половины Шака
Ответ ST-L
да простят меня глоры Леброна, но Мюррей больше заслуживает дисквалификации, чем Брукс
Оба хороши!
0
0
0
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ST-L
Ответ Валера, настало твое время...
Ну так Брукса удалили, а тут дисквал. Разные же вещи
к чему это? если речь была про https://www.sports.ru/basketball/1115081605-nba-ne-stala-diskvalificzirovat-dillona-bruksa-za-udar-lebrona-dzhejms.html
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