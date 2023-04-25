НБА отстранила Деджонте Мюррэя на одну игру за контакт с арбитром после финальной сирены

Теги дисквалификации Бостон Атланта НБА судьи НБА плей-офф Деджонте Мюррэй Баскетбол

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй отстранен лигой на одну игру без сохранения заработной платы за свои действия после четвертого матча серии с «Селтикс» (121:129, 1-3).

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

Мюррэй пропустит матч номер пять во вторник, который может оказаться последним для «Хоукс» в этом сезоне.

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7 комментариев

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xamer 9
Вот недавно Дежонте сказал, что "великие дела требуют времени" - ну теперь этого времени будет много перед следующим сезоном.
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ST-L
Ответ Самая быстрая булочка в мире
а Тэйтума тоже отсранят ? https://youtube.com/shorts/0NTU9_wzAG0?feature=share
странно не понимать разницу между этими двумя случаями
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ST-L
собственно, что и требовалось. заслуженно
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AEZAKMI228
дежонте в перспективе может роль главного клоуна в лиге после брукса взять
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Consiglie
Походу спросил у рефери, где хорошая рыбалка прямо сейчас.
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