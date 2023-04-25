Защитник «Атланты» отстранен лигой на одну игру без сохранения заработной платы за свои действия после четвертого матча серии с «Селтикс» (121:129, 1-3).

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

Мюррэй пропустит матч номер пять во вторник, который может оказаться последним для «Хоукс» в этом сезоне.

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