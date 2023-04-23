30 очков Девина Букера помогли «Финиксу» обыграть «Клипперс»

Звездный защитник « » отметился 30 набранными очками в победном четвертом матче серии против « » (112:100, 3-1).

Баскетболист также сделал 9 подборов, 3 перехвата и отдал 7 результативных передач.

За 41 минуту на паркете Букер реализовал 10 из 21 броска с игры, а также 7 из 8 с линии.

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