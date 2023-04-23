В сети появились видео, как площадку «Клипперс» меняют на площадку «Лейкерс»
В сети появились видеоролики, в которых показано, как площадку «Клипперс» за пару часов меняют на площадку «Лейкерс».
Оба лос-анджелесских клуба проводят домашние матчи на «Crypto.com-арене».
В субботу в рамках первого раунда плей-офф «Клипперс» принимали на своем паркете «Финикс», «Лейкерс» – «Мемфис». Перерыв между матчами составил около 4 часов.
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