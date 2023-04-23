В сети появились видео, как площадку «Клипперс» меняют на площадку «Лейкерс»

В сети появились видеоролики, в которых показано, как площадку «Клипперс» за пару часов меняют на площадку «Лейкерс».

Оба лос-анджелесских клуба проводят домашние матчи на « .com-арене».

В субботу в рамках первого раунда плей-офф « » принимали на своем паркете « », « » – « ». Перерыв между матчами составил около 4 часов.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета