В сети появились видео, как площадку «Клипперс» меняют на площадку «Лейкерс»

Теги Клипперс Лейкерс Мемфис Финикс НБА видео Crypto.com Arena НБА плей-офф Баскетбол

В сети появились видеоролики, в которых показано, как площадку «Клипперс» за пару часов меняют на площадку «Лейкерс».

Оба лос-анджелесских клуба проводят домашние матчи на «Crypto.com-арене».

В субботу в рамках первого раунда плей-офф «Клипперс» принимали на своем паркете «Финикс», «Лейкерс» – «Мемфис». Перерыв между матчами составил около 4 часов.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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6 комментариев

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Марсель Объелся
Мне нравится, что как только был убран последний кусочек паркета Клипперс, на кубе мгновенно появилась графика Лейкерс, ни раньше ни позже
+13
-1
+12
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Bezabank2
Кажется, что могли бы еще и хоккей провести чуть позже))
+5
0
+5
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Jerry Rodrogha
Ответ Bezabank2
Кажется, что могли бы еще и хоккей провести чуть позже))
Они так и делают
+4
0
+4
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Beeg Jack
Теперь бы еще увидеть как Никс и Рейнджерс меняют
+1
0
+1
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RAFA_EL
Ответ Марсель Объелся
Мне нравится, что как только был убран последний кусочек паркета Клипперс, на кубе мгновенно появилась графика Лейкерс, ни раньше ни позже
Проверил.Нет,ты все врёшь!Паркет ЛАК не полностью убрали,а уже на кубе были Лакерс....
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