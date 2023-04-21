Монти Уильямс: «Дюрэнт выполняет роль дорогостоящей приманки»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Монти Уильямс Девин Букер Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после победы над «Клипперс» (129:124) пошутил о том, что звездный форвард Кевин Дюрэнт переводит на себя внимание оппонентов, давая больше пространства Девину Букеру.

«Порой мне жаль Кевина, потому что он выполняет роль дорогостоящей приманки», – сказал тренер, улыбясь.

Дюрэнт в среднем совершает лишь 16 бросков с игры в этой серии, принося своей команде 27 очков за игру.

Звездный защитник «Санз» Девин Букер взял на себя роль основного игрока в нападении: совершая 23,3 попытки за матч, он набирает в среднем 36,3 очка. «Финикс» повел в серии – 2-1.

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7 комментариев

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Epicman
Главное - это победа! И Кевин это прекрасно понимает.
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xamer 9
Кевин в этом плане красавец. Спокойно воспринял свою новую роль, играет хладнокровно, бросает только броски со своих точек или когда или вариантов других нет, кроме броска. Возможно, эта ситуация для него идеальная - делает свою работу, в команде много звёзд - профессионалов, а не психов из вселенной плоских планет. Если в этом ПО из за проблем со скамейкой или травм не удасться забрать гайку, то в следующем году после усиления в межсезонье Финикс видится главным фаворитом.
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ST-L
Ответ xamer 9
Кевин в этом плане красавец. Спокойно воспринял свою новую роль, играет хладнокровно, бросает только броски со своих точек или когда или вариантов других нет, кроме броска. Возможно, эта ситуация для него идеальная - делает свою работу, в команде много звёзд - профессионалов, а не психов из вселенной плоских планет. Если в этом ПО из за проблем со скамейкой или травм не удасться забрать гайку, то в следующем году после усиления в межсезонье Финикс видится главным фаворитом.
Вам не кажется, что эту роль он примерял давненько на себя, не впервой?
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Fooler
Ответ Rodbert
Основной упор делается на молодого Букера. А вот интересно, в клатче как у них роли распределены?
В 1 игре увидели.
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Rodbert
Основной упор делается на молодого Букера. А вот интересно, в клатче как у них роли распределены?
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Додик Аксель
У кого какая роль в команде не столь важно. Главное что оба лидера могут в ходе матча и в клатче взять игру на себя и сделать результат.
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Денис Храпунов
Пока полтеще живой и Букер тащит нагрузку вполне рабочая тактика. Но думается мне все поменяется в следущих раундах.
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