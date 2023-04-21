Монти Уильямс: «Дюрэнт выполняет роль дорогостоящей приманки»

Главный тренер « » после победы над « » (129:124) пошутил о том, что звездный форвард переводит на себя внимание оппонентов, давая больше пространства Девину Букеру.

«Порой мне жаль Кевина, потому что он выполняет роль дорогостоящей приманки», – сказал тренер, улыбясь.

Дюрэнт в среднем совершает лишь 16 бросков с игры в этой серии, принося своей команде 27 очков за игру.

Звездный защитник «Санз» взял на себя роль основного игрока в нападении: совершая 23,3 попытки за матч, он набирает в среднем 36,3 очка. «Финикс» повел в серии – 2-1.

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