Монти Уильямс: «Дюрэнт выполняет роль дорогостоящей приманки»
Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после победы над «Клипперс» (129:124) пошутил о том, что звездный форвард Кевин Дюрэнт переводит на себя внимание оппонентов, давая больше пространства Девину Букеру.
«Порой мне жаль Кевина, потому что он выполняет роль дорогостоящей приманки», – сказал тренер, улыбясь.
Дюрэнт в среднем совершает лишь 16 бросков с игры в этой серии, принося своей команде 27 очков за игру.
Звездный защитник «Санз» Девин Букер взял на себя роль основного игрока в нападении: совершая 23,3 попытки за матч, он набирает в среднем 36,3 очка. «Финикс» повел в серии – 2-1.
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