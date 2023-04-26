Антон Квитковских: «Локо» планирует закончить серию с ЦСКА в Краснодаре»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Антон Квитковских Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских после победы над ЦСКА (3-2) в пятом матче полуфинала Лиги ВТБ рассказал о преображении команды и намерении завершить серию в следующей встрече.

«Преображение «Локо»? Все-таки мы тренируемся, исправляем ошибки. Время идет и находятся те коммуникации, которые и должны были быть. Появилась командная химия. Мы весь сезон к этому шли. Это должно было случиться.

Если брать текущий сезон, то, думаю, да, мы сейчас на пике формы.

Мы почувствовали, что можем выигрывать у ЦСКА. Поражение в первом матче только закалило нас. В следующей игре дали бой.

ЦСКА продает билеты на седьмой матч? Это не наши проблемы. Мы планируем закончить серию в Краснодаре. Дальше пусть разбираются сами», – заявил Квитковских.

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