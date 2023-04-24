У Де’Аарона Фокса обнаружен перелом указательного пальца бросковой руки

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Шэмс Чарания Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс сломал указательный палец бросковой левой руки, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что это произошло в середине заключительной четверти четвертого матча серии с «Уорриорз», но баскетболист доиграл матч через боль, отметившись 38 очками, 9 подборами и 5 передачами. Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски дополнил, что сломана дистальная (крайняя) фаланга пальца.

Есть вероятность, что Фокс продолжит играть, наложив фиксирующую повязку.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Мда... Вот уже в самую интересную серию первого раунда вклиниваются травмы.
Боевик "Дожить до Финала" продолжается.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Да надоели уже новости про травмы. После каждого матча практически. Вроде обычный сезон был, а ломаются все как будто после локаута растренированные вернулись. Здоровья игрокам, что уж.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Ответ Александр Тихомиров
ну тогда надо просто меньше минут давать, не 40 стабильных, а 30-32)
а что толку? Янис расшибся в начале матча, Джа руку подвернул тоже вроде не от больших перегрузок, Оладипо это вообще ппц...
замечание о минутах справедливо на длинной дистанции для хронических усталостных травм. но проблема далеко не только в них, к сожалению
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Ouspanov
Насчёт третьего матча серии вы погорячились.

"Fox is believed to have suffered the injury midway through the fourth quarter of Sunday’s 126-125 loss, Charania adds."
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адмирал МакКряк
Да ну, не хватало ещё вылета одного из лидеров в серии, где все пока живы-здоровы (тьфу-тьфу-тьфу). Надеюсь, сыграет - нужны боевые составы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArizonaCactus
Сеня, береги руку!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
К другому пальцу примотает и будет играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МЗ
Блин...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никола Тесла
Рубка знатная. Доживем до понедельника.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERSER
Хорошо, что это крайняя фаланга, с ее травмой в целом можно играть, беспокоить будет боль, которую можно в какой то степени уменьшить уколами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dk99
А были игроки которые без пальца играли? без глума...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Отлично ! Вперёд ГСВ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evelage
Ответ dk99
А были игроки которые без пальца играли? без глума...
Скажу больше, были игроки, которые матчи одной рукой проводили (Лэрри Берд).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadia
Ответ dk99
А были игроки которые без пальца играли? без глума...
Джеральд Грин неплохо справлялся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий