У Де’Аарона Фокса обнаружен перелом указательного пальца бросковой руки

Звездный разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс сломал указательный палец бросковой левой руки, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что это произошло в середине заключительной четверти четвертого матча серии с «Уорриорз», но баскетболист доиграл матч через боль, отметившись 38 очками, 9 подборами и 5 передачами. Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски дополнил, что сломана дистальная (крайняя) фаланга пальца.

Есть вероятность, что Фокс продолжит играть, наложив фиксирующую повязку.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все