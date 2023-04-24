У Де’Аарона Фокса обнаружен перелом указательного пальца бросковой руки
Звездный разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс сломал указательный палец бросковой левой руки, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Сообщается, что это произошло в середине заключительной четверти четвертого матча серии с «Уорриорз», но баскетболист доиграл матч через боль, отметившись 38 очками, 9 подборами и 5 передачами. Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски дополнил, что сломана дистальная (крайняя) фаланга пальца.
Есть вероятность, что Фокс продолжит играть, наложив фиксирующую повязку.
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"Fox is believed to have suffered the injury midway through the fourth quarter of Sunday’s 126-125 loss, Charania adds."