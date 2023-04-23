Крис Пол: «Расселла Уэстбрука критикуют только те, кто не разбирается в баскетболе»

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол выразил поддержку Расселлу УэстбрукуКлипперс»), который в последнее время подвергается жесткой критике.

«По-моему, Расселла Уэстбрука критикуют только те, кто не разбирается в баскетболе и не знает, что такое соперничество.

Расс — один из моих самых близких друзей. Люди, которые критикуют его и несут эту чушь, наверное, завидуют ему», – сказал Пол.

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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12 комментариев

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Максим Максимов
Его критиковали только за то, что он не смог адаптироваться рядом с Леброна. Оттуда уже все вытекающие.а в Клипперс на фоне инвалидов он снова стал самим собой
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Владимир Бойко
Ответ Лиллард унижатель!
И из ЛАЛ обменяли из зависти. И ЛАЛ без него начал выглядеть контендером тоже только из-за завести.
Он там был не на своем месте. Делал не то что умеет. Тут ГМ и тренер мне кажется не использовали его должным образом
+7
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+2
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Tim Timson
почуяли близкую победу, сразу все хвалят Расса. на Спортсе как выясняется многие не разбираются в баскете). Рассел крутой)!
+1
0
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TurboMen
Ответ Владимир Бойко
Он там был не на своем месте. Делал не то что умеет. Тут ГМ и тренер мне кажется не использовали его должным образом
не забивать открытые броски или штрафные ему мешало не его место?
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9f99s5s6fr
Ну да, иметь бросковую статистику 3-18 и продолжать бросать - это нужно еще осмыслить и подтянуть свое понимание баскетбола
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Hades
Напомни-ка, за сколько он у вас играет? Может, ГМы тоже не разбираются в баскетболе?
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Генри Суслофф
не фанат Расса, но нельзя не оценить ту энергию, с которой он делает всё на площадке - выгрызает подборы, бегает за Дюрантом, чтоб накрыть его, пускай и во вред защите, сегодня еще и полетело у него, в клипперс он смотрится лучше, особенно когда нет лидеров и надо тащить - пусть не всегда очками, зато борьбой и энергией
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