Крис Пол: «Расселла Уэстбрука критикуют только те, кто не разбирается в баскетболе»

Разыгрывающий « » выразил поддержку (« »), который в последнее время подвергается жесткой критике.

«По-моему, Расселла Уэстбрука критикуют только те, кто не разбирается в баскетболе и не знает, что такое соперничество.

Расс — один из моих самых близких друзей. Люди, которые критикуют его и несут эту чушь, наверное, завидуют ему», – сказал Пол.

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории