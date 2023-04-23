Крис Пол: «Расселла Уэстбрука критикуют только те, кто не разбирается в баскетболе»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол выразил поддержку Расселлу Уэстбруку («Клипперс»), который в последнее время подвергается жесткой критике.
«По-моему, Расселла Уэстбрука критикуют только те, кто не разбирается в баскетболе и не знает, что такое соперничество.
Расс — один из моих самых близких друзей. Люди, которые критикуют его и несут эту чушь, наверное, завидуют ему», – сказал Пол.
Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории
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