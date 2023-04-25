«Локо» нанес ЦСКА самое крупное домашнее поражение в Лиге ВТБ и вышел вперед в серии

Краснодарский « ив-Кубань» одержал гостевую победу над московским в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел вперед в противостоянии (85:68, 3-2).

Армейцы потерпели самое крупное домашнее поражение в Единой лиге ВТБ – «-17».

Самым результативным в составе «Локо» стал Девон Акун-Перселл, набравший 22 очка. Джейлен Барфорд добавил 13 очков, Андрей Мартюк – 11 очков и 8 подборов.

Самыми результативными у ЦСКА стали Девонте Кэйкок (16 очков) и Ливио Жан-Шарль (10). MVP сезона Никола Милутинов пропустил встречу из-за травмы.

Следующий матч состоится в пятницу, 28 апреля, в Краснодаре.

ЦСКА уже объявил о продаже билетов на 7-й матч.

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