Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в 5-м матче серии
Во вторник, 25 апреля, московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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