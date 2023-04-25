Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в 5-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Во вторник, 25 апреля, московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Пятый матч

ЦСКА – Локомотив-Кубань
Дата проведения
25 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий