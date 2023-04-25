Александер Секулич: «Локо» доказал, что может играть с ЦСКА на равных»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич признался, что команда не расстраивается из-за того, что не ведет у в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (2-2), поскольку изначально не считалась фаворитом противостояния.

«Немногие ожидали от нас, что мы будем так близки к победе в первом матче серии и потом все же выиграем у ЦСКА в Москве. При этом, исходя из того, какой баскетбол мы сейчас показываем – да, у нас есть некоторые поводы быть расстроенными текущим результатом. Думаю, мы доказали, что можем играть с ЦСКА на равных. Но держать в себе недовольство бессмысленно. Лучше просто выйти и максимально выложиться в предстоящем матче.

Сегодня будет очень важная игра – после нее одна из команд приблизится к выходу в полуфинал на дистанцию одной победы. Чтобы этой командой стали мы, нам надо быть сегодня вечером на площадке максимально сфокусированными.

Высокий темп – это то, во что мы старались играть весь сезон, не только в серии с ЦСКА. Но чтобы иметь возможность бежать в атаке, сначала нужно хорошо отыграть в обороне. На данный момент мы все еще чересчур часто ошибаемся в защитных взаимодействиях. Если сможем это исправить, то у нас появится еще больше возможностей для перехватов и быстрых отрывов.

На мой взгляд, у нас сейчас очень хорошая командная химия. Каждый четко понимает ситуацию, в которой находимся, хочет внести свой вклад в победу и знает, что для этого нужно сделать. Я горжусь парнями и их настроем», – сказал Секулич.

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