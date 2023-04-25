Александр Щербенев: «Будем умирать и делать все, чтобы приехать в Краснодар с преимуществом в счете»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев рассказал о настрое команды на 5-й матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (2-2).

Чего ожидаешь от пятой игры полуфинала?

– Как и все игры с ЦСКА, эта будет для нас принципиальной. Сегодня будем стараться вернуть в Краснодар преимущество домашней площадки. Разобрали прошлую игру, поняли, какие ошибки допустили. Максимально мотивированы, готовы к игре кость в кость. В пятом матче будем просто умирать и делать все, чтобы приехать в Краснодар с преимуществом в счете и закончить серию на домашней арене.

Судьба каждого из четырех матчей полуфинала решалась на последних секундах. Почему не получается оторваться в счете?

– Конечно, было бы приятно выигрывать с преимуществом в 10 очков и больше, а то нервных окончаний не хватает, настолько переживаешь в концовках. Но что поделать – именно этим баскетбол и интересен. Получается, что встречаются два равных соперника, которые показывают отличный баскетбол. Надеюсь, что удача на этот раз будет на нашей стороне.

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