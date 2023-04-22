Чемпионат Греции. Плей-офф. «Арис» – «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Колоссосом»

Теги результаты Арис Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Колоссос Баскетбол

В субботу, 22 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионата Греции «Арис» примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» дома встретится с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Арис – Олимпиакос
Дата проведения
22 апреля, 16.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

В серии впереди «Олимпиакос» – 1-0

Панатинаикос – Колоссос
Дата проведения
22 апреля, 19.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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