Чемпионат Греции. Плей-офф. «Арис» – «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Колоссосом»
В субботу, 22 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионата Греции «Арис» примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» дома встретится с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
В серии впереди «Олимпиакос» – 1-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров
Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все
Комментарии