Чемпионат Греции. Плей-офф. «Арис» – «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Колоссосом»

В субботу, 22 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионата Греции « » примет «Олимпиакос», « » дома встретится с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Арис – Олимпиакос Дата проведения 22 апреля, 16.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis» Онлайн матча

В серии впереди « » – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все