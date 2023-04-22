«Панатинаикос» и Эргин Атаман договорились о контракте на 2 сезона

« » и известный тренер в пятницу достигли договоренности о контракте на 2 сезона.

Об этом сообщает SDNA.

Атаман в настоящее время возглавляет « » и перейдет в греческий клуб после завершения сезона-22/23.

Атаман работает в «Эфесе» с 2017 года, клуб дважды становился победителем .

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе