«Панатинаикос» и Эргин Атаман договорились о контракте на 2 сезона

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос чемпионат Греции чемпионат Турции Баскетбол

«Панатинаикос» и известный тренер Эргин Атаман в пятницу достигли договоренности о контракте на 2 сезона.

Об этом сообщает SDNA.

Атаман в настоящее время возглавляет «Анадолу Эфес» и перейдет в греческий клуб после завершения сезона-22/23.

Атаман работает в «Эфесе» с 2017 года, клуб дважды становился победителем Евролиги.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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2 комментария

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rb_10
Ох, не сработается Атаман с владельцем...
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Соболезнования.
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0
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