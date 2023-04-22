«Панатинаикос» и Эргин Атаман договорились о контракте на 2 сезона
«Панатинаикос» и известный тренер Эргин Атаман в пятницу достигли договоренности о контракте на 2 сезона.
Об этом сообщает SDNA.
Атаман в настоящее время возглавляет «Анадолу Эфес» и перейдет в греческий клуб после завершения сезона-22/23.
Атаман работает в «Эфесе» с 2017 года, клуб дважды становился победителем Евролиги.
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