Крис Хортон: «Армейцы без Милутинова сплотятся еще сильнее»

Форвард «Локомотива-Кубань» Крис Хортон уверен, что сможет компенсировать отсутствие в ближайших матчах серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (1-1).

Как оценишь атмосферу в команде на данный момент?

– Мы остаемся сфокусированными. Приятно вернуться в Краснодар при равном счете в серии – шансы у всех равные, как будто не начинали, и по-прежнему 0:0. Но мы не расслабляемся – прекрасно понимаем, что нам необходимо одержать еще целых три победы в серии, а это серьезная задача.

Насколько сильно повлияет на игру ЦСКА отсутствие Николы Милутинова? Ослабит ли это их или, наоборот, сплотит?

– Никола – прекрасный игрок, совершенно точно – один из лучших «больших» в Европе. Но при этом не думаю, что ЦСКА без него станет сильно слабее. У них отличный состав и понимающий тренерский штаб, который знает, как компенсировать отсутствие даже такого важного элемента своей системы, как Милутинов. Мы исходим из того, что армейцы без него сплотятся еще сильнее, и легче нам точно не будет.

В полуфинале пока что ни один матч не обошелся без того, чтобы игроки «Локо» выбывали из-за перебора фолов. Да и игра идет очень плотная. При этом у тебя за всю серию арбитры не зафиксировали ни единого нарушения. Как тебе это удается?

– Я очень внимательно слежу за своими движениями. Стараюсь предвидеть развитие ситуации и по максимуму использовать скорость, с которой я умею двигать руками, чтобы находить мяч быстрее соперника. Пытаюсь прерывать атаки соперника без лишнего контакта. Это то, над чем я уже много лет работаю на тренировках.

Насколько важным фактором для «Локо» могут стать домашние трибуны?

– Определенно, играть перед своими болельщиками – это всегда весомое преимущество. Когда говорят, что фанаты – твой шестой игрок, это никакое не преувеличение. Мне нравится, как болеют в Краснодаре, это на самом деле мотивирует.

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