Стивен Эй Смит: «Такой «Финикс» не пройдет «Денвер»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Девин Букер Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что «Финиксу» может не хватить глубины скамейки для успешного выступления в плей-офф.

«Я недоволен тем, что вижу. Кевин Дюрант и Девин Букер провели больше всех минут на паркете в этом плей-офф, в среднем 43,8 и 43,5 минуты соответственно. Этого не хватит.

Вы знали, что все пять игроков стартовой пятерки по отдельности набрали больше очков, чем вся скамейка «Санс» в сумме в этой серии? Скамейка «Финикса» набрала всего 50 очков. Это не может не настораживать, поэтому я скажу следующее. Такие «Санс» не пройдут «Денвер», – сказал Смит в эфире NBA Countdown.

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8 комментариев

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Денис Храпунов
Я бы вначале посмотрел как будет развиваться игра. Денвер не сможет навязать такую плотную и вязку защиту как Клиперс. У Денвера всегда две дыры в обороне. Гордона, КСП и Брауна может не хватить на Крыса, КейДи и Букера.
Больше пространства, больше открытых бросков.
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Daniel Fox
Ответ Друг Писателя
Ваше мнение очень важно для нас. (Нет)
Когда не можешь выдать аргумент и пытаешься в сарказм уровня подпивасника . Я сравнил защиту денвера и клипперс.
+3
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Daniel Fox
Итак стартовая пятерка Денвера Мюррей Кейсипи Портер Гордон Йокич .
Там из защитников только Кейсипи , но что по остальным ? Тренер у них явно проигрывает Лю. Не умеет он перестраиваться по ходу матчей , делать из ролевиков игроков .
Вопрос в том , кто кого перестреляет в нападении , потому что у Финикса тоже далеко не лучшая защита
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artcity
А когда там планируется возвращение Пейна сменщика Пола? А то с такой нагрузкой ни Пол ни Дюрант долго не протянут. Дюрант итак смотрится немного тормознутым.
Но хоть не паникующим как было год назад в серии Бруклин-Бостон.
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Друг Писателя
Ответ Денис Храпунов
Я бы вначале посмотрел как будет развиваться игра. Денвер не сможет навязать такую плотную и вязку защиту как Клиперс. У Денвера всегда две дыры в обороне. Гордона, КСП и Брауна может не хватить на Крыса, КейДи и Букера. Больше пространства, больше открытых бросков.
Букер и Пол маленькие скореры. Габариты на стороне Денвера и скамейка по лучше все-таки у Денвера. Наггетс важно затянуть серию и прибить в 7-й игре Финикс. Санс не выглядят сверхсилой.
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Bunyod Turgunov
Ответ ArizonaCactus
У Денвера защита, совсем не такая, как у ЛАК. Там никто умирать не будет... То, как Денвер играет против Миньки, совсем не равно игре против Санс. Думаю, заруба будет посерьезней, чем с Клиторами, но Санс возьмет свое в 6-ти.
Что возьмет? Четыре поражения?
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