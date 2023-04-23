Стивен Эй Смит: «Такой «Финикс» не пройдет «Денвер»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что «Финиксу» может не хватить глубины скамейки для успешного выступления в плей-офф.
«Я недоволен тем, что вижу. Кевин Дюрант и Девин Букер провели больше всех минут на паркете в этом плей-офф, в среднем 43,8 и 43,5 минуты соответственно. Этого не хватит.
Вы знали, что все пять игроков стартовой пятерки по отдельности набрали больше очков, чем вся скамейка «Санс» в сумме в этой серии? Скамейка «Финикса» набрала всего 50 очков. Это не может не настораживать, поэтому я скажу следующее. Такие «Санс» не пройдут «Денвер», – сказал Смит в эфире NBA Countdown.
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Там из защитников только Кейсипи , но что по остальным ? Тренер у них явно проигрывает Лю. Не умеет он перестраиваться по ходу матчей , делать из ролевиков игроков .
Вопрос в том , кто кого перестреляет в нападении , потому что у Финикса тоже далеко не лучшая защита
Но хоть не паникующим как было год назад в серии Бруклин-Бостон.