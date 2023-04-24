Кевин Дюрэнт проводит на паркете по 44 минуты за матч в этом плей-офф: «Хотел бы играть все 48»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил готовность играть без отдыха в текущем розыгрыше плей-офф НБА.

2-кратный чемпион НБА, который принял участие лишь в 137 матчах регулярки за последние 4 сезона, верит в возможности своего организма: «Желаю проводить на паркете каждую секунду. Хотел бы играть все 48 минут», – сказал Дюрэнт после четвертого матча серии (3-1).

В текущем розыгрыше плей-офф он в среднем проводит на паркете 43,8 минуты, набирая 27,8 очка, делая 8,0 подбора и 6,8 передачи.

Ранее спортивный эксперт Стивен Эй Смит выразил неуверенность в подходе команды к распределению игрового времени: «Вы знали, что все пять игроков стартовой пятерки по отдельности набрали больше очков, чем вся скамейка «Санс» в сумме в этой серии?».

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1 комментарий

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kaissa
Рановато так много играть - в серии с Денвером силы пригодятся...
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