Кевин Дюрэнт проводит на паркете по 44 минуты за матч в этом плей-офф: «Хотел бы играть все 48»

Звездный форвард « » выразил готовность играть без отдыха в текущем розыгрыше плей-офф .

2-кратный чемпион НБА, который принял участие лишь в 137 матчах регулярки за последние 4 сезона, верит в возможности своего организма: «Желаю проводить на паркете каждую секунду. Хотел бы играть все 48 минут», – сказал Дюрэнт после четвертого матча серии (3-1).

В текущем розыгрыше плей-офф он в среднем проводит на паркете 43,8 минуты, набирая 27,8 очка, делая 8,0 подбора и 6,8 передачи.

Ранее спортивный эксперт выразил неуверенность в подходе команды к распределению игрового времени: «Вы знали, что все пять игроков стартовой пятерки по отдельности набрали больше очков, чем вся скамейка «Санс» в сумме в этой серии?».

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