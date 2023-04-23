«Црвена Звезда» опровергла слухи о переходе Факундо Кампаццо в «Реал»

«Црвена Звезда» выступила с заявлением, опровергающим сообщение испанского издания Relevo о договоренности разыгрывающего с « ».

«Факундо Кампако — игрок нашего клуба, никаких переговоров в марте (в «Барселоне») не было, и вопрос о его уходе в другой клуб не стоял», — говорится в сообщении.

По информации Relevo, соглашение с мадридским клубом было заключено еще в середине марта, когда « » прилетела в Испанию для участия в матче 29-го тура Евролиги против «Барселоны».

Кампаццо уже представлял цвета «королевского» клуба с 2014 по 2020 год, дважды став чемпионом (2015, 2018).

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