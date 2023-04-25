Инсайдер Марк Стейн: «Джейлен Брансон проложил себе путь в сборную США»

По словам инсайдера Марка Стейна, разыгрывающий « » , скорее всего, получит приглашение в сборную США.

«Место в Матче всех звезд ускользнуло от него. Место в символической пятерке сезона, вероятно, тоже ускользнет. Но меня заверили, что Брансон проложил себе путь в сборную США», – сказал Стейн в своем подкасте.

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