Самый прогрессирующий игрок сезона будет объявлен перед матчем «Майами» – «Милуоки»
Cамый прогрессирующий игрок сезона-2022/23 НБА будет объявлен сегодня перед четвертым матчем серии «Милуоки» – «Майами» (1-2).
Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк») являются главными претендентами на награду.
Голоса 22 представителей медиа уже известны: 18 из них ушли форварду «Юты».
Набирая 14,8 очка и 5,7 подбора (45% с игры, 36% из-за дуги) в прошлом сезоне за «Кливленд», Маркканен стал главной опцией нападения «Джаз» – 25,6 очка и 6,7 подбора (50% с игры, 39% из-за дуги).
Кандидат на попадание в первую символическую сборную сезона Шэй Гилджес-Александр в среднем отмечался показателями в 31,4 очка, 4,8 подбора и 5,5 передачи – против 24,5+5,0+5,9 в прошлом году.
После перехода в «Никс» разыгрывающий Джейлен Брансон в среднем набирал 24 очка и 6,2 передачи. В «Далласе» показатели защитника составляли 16,3 очка и 4,8 передачи, но организация приняла решение не давать баскетболисту крупный контракт.
Сейчас склоняюсь к Брансону.
Но меня не спрашивают.)))