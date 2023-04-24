Самый прогрессирующий игрок сезона будет объявлен перед матчем «Майами» – «Милуоки»

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф Лаури Маркканен Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Баскетбол

Cамый прогрессирующий игрок сезона-2022/23 НБА будет объявлен сегодня перед четвертым матчем серии «Милуоки» – «Майами» (1-2).

Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк») являются главными претендентами на награду.

Голоса 22 представителей медиа уже известны: 18 из них ушли форварду «Юты».

Набирая 14,8 очка и 5,7 подбора (45% с игры, 36% из-за дуги) в прошлом сезоне за «Кливленд», Маркканен стал главной опцией нападения «Джаз» – 25,6 очка и 6,7 подбора (50% с игры, 39% из-за дуги).

Кандидат на попадание в первую символическую сборную сезона Шэй Гилджес-Александр в среднем отмечался показателями в 31,4 очка, 4,8 подбора и 5,5 передачи – против 24,5+5,0+5,9 в прошлом году.

После перехода в «Никс» разыгрывающий Джейлен Брансон в среднем набирал 24 очка и 6,2 передачи. В «Далласе» показатели защитника составляли 16,3 очка и 4,8 передачи, но организация приняла решение не давать баскетболисту крупный контракт.

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3 комментария

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kaissa
Был уверен что Маркканен.
Сейчас склоняюсь к Брансону.
Но меня не спрашивают.)))
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Sansrona
Все трое заслужили!
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Илья Кашицин
Ответ kaissa
Был уверен что Маркканен. Сейчас склоняюсь к Брансону. Но меня не спрашивают.)))
да брансон вроде и в прошлом году неплох был так что вряд-ли он
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