Лаури Маркканен стал самым прогрессирующим игроком сезона-22/23
Форвард «Юты» Лаури Маркканен получил приз «Самый прогрессирующий игрок» сезона-22/23, информирует официальный сайт НБА.
Маркканен выдал лучшие показатели за карьеру – 25,6 очка, 8,6 подбора, 1,9 передачи и 9 штрафных в среднем при 50% с игры, 39% из-за дуги и 87% с линии штрафных. Он был лучшим в своей команде по результативности, подборам и штрафным и попал в состав участников Матча всех звезд-23.
Маркканен – первый игрок «Юты», который получил такую награду.
Маркканен попал в «Юту» во время прошлого межсезонья после обмена из «Кливленда» с участием Донована Митчелла. В настоящее время игрок проходит срочную службу в рядах вооруженных сил Финляндии.
Маркканен получил 69 первых мест и 430 баллов в голосовании журналистов.
Вторым стал защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, 24 первых места, 289 баллов.
Третий – Джейлен Брансон из «Никс», 4 первых места, 91 балл.
Наверно, и правильно, что эту награду получает не слишком молодой игрок, который в лиге 2-3 год, и так или иначе должен хорошо спрогрессировать, а человек, проведший шестой сезон в НБА, и от которого уже не ждали каких-либо звездных свершений. В отличие от своего преследователя Шая, где все поняли ещё в прошлом сезоне, что это будущая суперзвезда.
Совершенно заслуженная награда.
Ролевик стал главной звездой молодой команды, которая ещё и в лидерах ходила, пока не началась ротация для слива.
При этом под 30 очков наваливал.
Суперский сезон фина, очень рад за него.