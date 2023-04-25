Лаури Маркканен стал самым прогрессирующим игроком сезона-22/23

Форвард «Юты» получил приз «Самый прогрессирующий игрок» сезона-22/23, информирует официальный сайт .

Маркканен выдал лучшие показатели за карьеру – 25,6 очка, 8,6 подбора, 1,9 передачи и 9 штрафных в среднем при 50% с игры, 39% из-за дуги и 87% с линии штрафных. Он был лучшим в своей команде по результативности, подборам и штрафным и попал в состав участников Матча всех звезд-23.

Маркканен – первый игрок «Юты», который получил такую награду.

Маркканен попал в «Юту» во время прошлого межсезонья после обмена из «Кливленда» с участием Донована Митчелла. В настоящее время игрок проходит срочную службу в рядах вооруженных сил Финляндии.

Маркканен получил 69 первых мест и 430 баллов в голосовании журналистов.

Вторым стал защитник «Оклахомы» , 24 первых места, 289 баллов.

Третий – из «Никс», 4 первых места, 91 балл.